خاميس يهاجم مدرب منتخب كولومبيا

اتهم الكولومبي خاميس رودريغيز الجهاز الفني لمنتخب بلاده بقيادة رينالدو رويدا، بعدم احترامه حين لم يضمه لقائمة «لوس كافيتيروس» التي تخوض غمار بطولة كوبا أمريكا حالياً.

وفي حوار على «إنستغرام لايف»، قال لاعب وسط إيفرتون البالغ من العمر 29 عاماً: «لم أكن بحالة سيئة، كنت في حالة بدنية تسمح لي بالمشاركة في كوبا أمريكا، لكنه قرار الجهاز الفني. لا أتفق معه لأنهم لم يحترموني».

وأضاف لاعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ وموناكو وبورتو السابق: «الأمر مختلف إذا قال لي أحدهم: «لن أستدعيك لأنك لا تعجبني كلاعب. إذا كان الأمر كذلك سأغلق فمي وأرحل».

رويدا: استبعدت خاميس حتى يتعافى بشكل صحيح

وفي 30 مايو الماضي، صرح رويدا بأنه لم يستدع خاميس لمباراتي التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، أمام منتخبي بيرو والأرجنتين، وكذلك لكوبا أمريكا، من أجل العناية به ولكي يستكمل عملية تعافيه البدنية «كما يجب».

وأوضح المدرب وقتها: «قلت لخاميس أني اتخذت قرار استبعاده من القائمة حتى يستكمل عملية تعافيه كما ينبغي» بعد موسم تعرض فيه لاعب الوسط للعديد من الإصابات.

وأبدى خاميس وقتها شعوره بالإحباط تجاه قرار رويدا، وأكد أنه استكمل عملية تعافيه وبات بحالة بدنية تسمح له باللعب.

ورداً على سؤال حول إمكانية عودته لريال مدريد بعدما تولى كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق الملكي، أكد نجم الوسط: «لا أعتقد ذلك، كانت مرحلة وانتهت».