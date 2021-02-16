خبرة بوتشيتينو تعوض غياب نيمار

يعوِّل باريس سان جيرمان الذي يفتقد مهاجمه نيمار بداعي الإصابة، على خبرة مديره الفني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، لفك عقدته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان اليوم في ذهاب دور الـ 16 على ملعب كامب ناو، في المواجهة التاسعة بين الطرفين في آخر ثمانية أعوام ضمن المسابقة.

وتعرضت آمال الفريق الفرنسي بالثأر من العودة الشهيرة لبرشلونة (6-1) بعد الخسارة (0-4) في باريس، في مارس 2017، لضربة قاسية مع إصابة نيمار، التي قد تبعده عن مباراة الإياب أيضاً في 10 من الشهر القادم.

لكن بطل فرنسا يعوِّل على حنكة بوتشيتينو، الذي يحتفظ بمشاعر سلبية ضد برشلونة، وأكدها بتصريحه الشهير بأنه يفضل العمل في مزرعته على تدريب البارسا، علماً بأنه سبق له اللعب لإسبانيول غريم البلاوغرانا في كتالونيا.

ويدرك بوتشيتينو أن الإقصاء على يد ليونيل ميسي ورفاقه سيشكل صفعة كبيرة في بداية مشوار الباريسي اللاهث وراء اللقب الأول له في المسابقة القارية.