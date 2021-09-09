حبيب يكشف سبب رحيل رونالدو عن يوفنتوس

كشف نجم فنون القتال المختلطة حبيب نورمحمدوف سبب رحيل صديقه المقرب كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس والعودة إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وغادر الهداف البرتغالي صفوف فريق السيدة العجوز بعد تجربة امتدت لثلاثة مواسم لم تشهد النجاح المرجو، وقرر العودة إلى فريق الشياطين الحمر الذي حقق معه أمجاده الأولى.

ماذا قال حبيب عن رحيل رونالدو ؟

وقال الروسي لـ "سبورت24" في مقابلة حصرية: "لا أريد الكشف عن تفاصيل محادثتنا الخاصة، لكنه أخبرني أنه شعر بالملل في إيطاليا وأنه أراد العودة إلى إنجلترا.

"بقي كريستيانو على القمة لـ 17 عاماً وفي عام 2004 شارك في نهائي بطولة أوروبا مع منتخب البرتغال، والآن نحن في 2021 وما زال يسجل الأهداف، لم يسبق أن شهدت كرة القدم ظاهرة مثله.

"أعتقد أن (ليونيل) ميسي بقي في القمة لمدة 12 عاماً، مقابل 17 عاماً لرونالدو."

يذكر أن البرتغالي وقع على عقد مع مانشستر يونايتد يمتد لمدة موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.