خبير: ميسي في برشلونة استثمار وليس لاعب فقط

أكد خبير في مجال التسويق أن النجم ليونيل ميسي استثمار وليس لاعب فقط، مبيناً أنه منح برشلونة أكثر من 619 مليون يورو وحصل على أكثر من 383 مليون.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن المدير العام لشركة "Diagonal Inversiones" العقارية مارك سيريا قوله: "قيمة ميسي وما قدمه لا تقاس بالأموال، لانه يعتبر استثماراً في برشلونة"، كما قارنه بنيمار في باريس سان جيرمان، الذي اعتبره مجرد تكلفة على فريقه.

وأكد سيريا أن ميسي ساهم في السنوات الأخيرة دون احتساب الموسم الأخير في أكثر من 30% من إيرادات البارسا.

وبلغة الأرقام، منح النجم الأرجنتيني برشلونة أكثر من 619.265.000 مليون يورو وحصل على 383.655.000 وترك فائضاً لبرشلونة يبلغ أكثر من 235 مليون يورو.

واعتبر الخبير أن الدراسة تعتمد على برشلونة كشركة وقيمة ميسي فيها، حيث يعتبر العامل المهم في إيراداتها، وأن مساهمته يمكن أن تصل إلى 50%.

وأكد الخبير أن ميسي مطالب في الوقت الحالي بتخفيض راتبه مع برشلونة بنحو 40% وعقد مدى الحياة، واعتبر أنه سيكون الرابح على المدى الطويل، كما أنه سيخلق تأثيراً على البقية وسيتبعه جميع زملائه.

وكانت صحيفة "إل موندو" الإسبانية قد فجرت جدلاً واسعاً بالكشف عن قيمة عقد ميسي في الفترة من 2017 حتى 2021، وهو العقد الذي حصل الأرجنتيني خلاله على 555 مليون يورو أي ما يوازي 138 مليون يورو سنوياً ليصبح الرياضي الأغلى في التاريخ.