خروج المغرب ومصر المبكر يضاعف مسؤولية الجزائر وتونس

ترك الخروج المبكر للمنتخبين العربيين الكبيرين المغرب ومصر، من كأس الأمم الإفريقية 2019 العديد من التساؤلات وأثار ردود فعل متباينة حول فقدان العرب أفضل ممثلين في البطولة القارية.

ومني المنتخب المغربي بخسارة قاتلة بركلات الترجيح أمام بنين الجمعة الماضي، فيما سقط الفراعنة السبت أمام جنوب إفريقيا 0-1.

وتفاعل الجمهور الرياضي مع الخروج المدوي لأفضل منتخبين عربيين سجلا أرقاماً قياسية في الدور الأول وحققا العلامة الكاملة، بمرارة كبيرة وحسرة في النفوس عكستها تصريحات الفنيين واللاعبين وحتى المعلقين الرياضيين الذين عبر كل واحد منهم عن أسفه لخروج المغرب المدجّج بعناصره الدولية في مقابل مغادرة المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور للبطولة مبكراً.

خروج من الباب الصغير

علق المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي على خروج المغرب، بالقول: “هزني الأمر بشدة، من المؤلم أن يغادر مدرب أو فريق البطولة بسبب خطأ فردي”.

وأشار إلى أن “خروج الأسود مثل جرس إنذار بالنسبة له وللفريق الجزائري عموماً للعمل ومضاعفة الجهد خوفاً من مصير مماثل لا قدر الله”.

وترك المنتخب المغربي انطباعاً جيداً لدى عشاقه ومحبيه رغم خروجه المبكر، لكن في بطولة دخلت مرحلة الجولات الإقصائية مثلما يقر بذلك المحللون، فإن النتيجة واحدة، إما الفوز والمرور وإما الخسارة ومغادرة المنافسات.

أما في مصر فإن النتيجة كانت أكثر وطأة وحدة على الجمهور الرياضي والمسؤولين، حيث أعلن الاتحاد المصري بقيادة هاني أبوريدة عن استقالة جماعية لمسؤولي الاتحاد في محاولة لامتصاص غضب الجماهير.

وقال أبوريدة الأحد أنه تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى تقديم استقالاتهم.

وقال في تصريحات: “هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل”.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيّب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

وعلق نجم الزمالك والأهلي السابق رضا عبد العال على القرار بالقول: “جاء قرار الاستقالة متأخراً جداً وكان يجب عليهم الاستقالة عقب الخروج الباهت من بطولة كأس العالم العام الماضي”.

ودعا عبد العال إلى ضرورة “تغيير نظام انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري ليكون مقتصراً على أندية الدوري الممتاز والممتاز (ب) فقط لكي تكون انتخابات قوية ومفيدة”.

خيبة أمل كبيرة

وجهت الصحف المصرية الأحد سهام نقدها بالتعليقات للإقصاء المبكر لمنتخبها من ثمن النهائي، متحدثة عن خيبة أمل الملايين من المشجعين و”أخطاء كارثية” أدت إلى السقوط المدوي.

وعنونت صحيفة “الأخبار”، “منتخبنا يخذل الملايين ويودع أمم إفريقيا”.

ورأت صحيفة “الأهرام” أن ما حصل كان “واحدة من أكبر مفاجآت بطولة أمم إفريقيا 2019”، وأن كرة القدم المصرية دفعت “نتيجة أخطاء الجهاز الفني التي بدأت من اختياراته لقائمة المنتخب ودخوله البطولة بلاعبين دون المستوى الدولي”.

ورغم الخروج غير المتوقع للمنتخبين العربيين بشهادة جميع المحللين والنقاد لجهة ما يحظيان به من لاعبين مميزين قادرين على الذهاب بعيداً في هذه البطولة، إلا أن آمال العرب تظل معلقة على الجزائر وتونس لرفع الراية العربية في هذه المسابقة بعدما وصل كلاهما إلى ربع النهائي.