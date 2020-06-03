خسائر برشلونة لا تتوقف بسبب كورونا

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الكتالونية، أن إدارة برشلونة تبحث عن عروض مناسبة للعديد من نجوم الفريق الذين تراجعت مستوياتهم مؤخراً لأسباب فنية أو بسبب الإصابات، بعد التعاقد معهم بمبالغ ضخمة في السابق.

وأبرم البارسا مجموعة من التعاقدات التى احتلت مراكز متقدمة بين الأغلى في تاريخ كرة القدم في السنوات الأخيرة، حيث تعاقد مع فيليبي كوتينيو من ليفربول مقابل 140 مليون يورو، وعثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند مقابل 120 مليون يورو، وأنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

ووقع برشلونة كحال معظم أندية كرة القدم في أزمة اقتصادية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أوقف النشاط الرياضى في معظم أنحاء العالم، كما أن عودة المنافسات المنتظرة في يونيو المقبل لن تكون مثالية، في ظل خسائر عوائد الحضور الجماهيري.

وقالت الصحيفة أن النادي الكتالوني يأمل في إيجاد عرض للتخلص من كوتينيو مقابل 80 مليون يورو، بعدما فشل البرازيلي في التأقلم مع الفريق، رغم محاربته للانضمام إلى صفوفه قبل ما يقرب من عامين.

وأعار برشلونة نجم الوسط إلى بايرن ميونيخ مطلع الموسم الحالي، وتواجد في العقد المبرم بين الناديين بند يتيح أحقية حصول بايرن على خدمات كوتينيو بشكل نهائي نهاية الموسم، إلا أن النادي البافارى أبلغ برشلونة رسمياً عدم نيته تفعيل البند.

يأمل برشلونة أيضاً في إعارة كوتينيو لموسم جديد، بمقابل يقترب من 10 ملايين يورو، تبعاً لبعض التقارير الإسبانية، أملاً في انسجامه مع أحد الأندية، خاصة في الدورى الإنجليزي الممتاز، الذي تألق فيه سابقاً بشكل ملفت مع ليفربول.

وأصبح المدافع سامويل أومتيتي أيضاً أحد اللاعبين الذين يأمل برشلونة في إيجاد وجهة مناسبة لهم، بعدما كان أحد أفضل مدافعي العالم قبل عامين، وخشي برشلونة بشدة رحيله فى ذلك الوقت، مما دفعه لتجديد عقده.

وكان التعاقد مع الفرنسي من ليون عام 2016 يتضمن شرطاً جزائياً يتيح للاعب أحقية الرحيل مقابل 60 مليون يورو، وهو ما وضع النادي الكتالوني تحت ضغط كبير، في فترات تألق اللاعب، خشية رحيله مقابل المبلغ الذي أصبح في متناول العديد من الأندية، بعد التغيرات التي طالت سوق انتقالات اللاعبين، ليغرى مدافعه بعقد جديد يتضمن امتيازات مالية أفضل، مقابل رفع قيمة الشرط الجزائي.

لكن بعد إصابات عديدة نالت من اللاعب وأبعدته عن التشكيل الأساسى في الفترات الأخيرة، يأمل برشلونة في التخلص من أومتيتي نهاية الموسم الحالى.

وأكدت العديد من التقارير الإسبانية أن النادي الكتالوني سيقبل بـ 30 مليون يورو فقط، نظير انتقال أومتيتي.

واحدة من أبرز المفاجآت فى الأنباء المتعلقة بسوق الانتقالات المقبلة، تمثلت في إشارة صحيفة "سبورت" الكتالونية لقبول برشلونة فكرة التخلي عن جناحه الشاب عثمان ديمبيلي، مقابل 42 مليون يورو فقط.

وتعرض الفرنسي لإصابات عديدة منذ انضمامه للفريق الكتالوني، مما قلص الاستفادة من خدماته، بعدما كان أحد أبرز المواهب المبشرة في عالم كرة القدم، كما دفعت الأزمة الاقتصادية برشلونة لمحاولة تخفيض ميزانية رواتبه، مما فتح الباب أمام رحيل النجم الشاب بمقابل غير متوقع.