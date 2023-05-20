خسارة آرسنال تمنح مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي

ظفر مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي بعد سقوط مطارده المباشر آرسنال أمام مستضيفه نوتينغهام فورست بهدفٍ دون رد اليوم السبت ضمن الجولة الـ 37 من البطولة.

جاء هدف فورست الثمين عن طريق تايو آونيي بعد مرور 19 دقيقة على البداية.

وتجمد رصيد آرسنال عند 81 نقطة في المركز الثاني من 37 مباراة، ليبقى الفارق 4 نقاط مع سيتي صاحب الصدارة الذي خاض 35 مباراة.

ضمن الجولة ذاتها، تغلب مانشستر يونايتد ثالث الترتيب على مستضيفه بورنموث بهدفٍ وحيد سجله البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 9.

رفع مان يونايتد رصيده بالتالي إلى 69 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.

كما تعادل ليفربول الخامس مع ضيفه أستون فيلا بنتيجة 1-1، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة.

مانشستر سيتي يظفر باللقب

الترتيب بعد نهاية مباريات السبت من الجولة 37