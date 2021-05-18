خسارة لقب الدوري الإسباني تطيح بكومان من برشلونة

ألقت هزيمة برشلونة من سيلتا فيغو بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، ضمن مباريات المرحلة 37 من الدوري الإسباني، بظلالها على النادي، وذلك بعدما ابتعد عن المنافسة على اللقب.

وتجمد رصيد البارسا عند 76 نقطة، في المركز الثالث، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

وأبرزت الصحف الإسبانية خسارة برشلونة لقب الدوري، حيث قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «أتعس نهاية لبرشلونة في الليغا»، كما عنونت «آس»: «وداع مؤلم للغاية».

وقالت «ماركا»: «سوف يعطينا شيئاً... سيتم تحديد اللقب في المباراة الأخيرة... عاد أتلتيكو فاز مدريد وخيبة أمل برشلونة مرة أخرى... يحافظ رجال (المدرب دييغو) سيميوني على ميزة النقطتين... في اليوم الأخير المثير: بلد الوليد وأتلتيكو - ريال مدريد وفياريال».

في حين عنونت «سبورت»: «وداعاً لليغا».

في حين ذكرت إذاعة «راك 1» أن برشلونة قرر بنسبة 99% عدم استمرار رونالد كومان على رأس القيادة الفنية الموسم القادم، رغم أنه يملك عاماً آخر في عقده.

وقالت الإذاعة: «رغم لقاء الخميس الماضي بين جوان لابورتا، رئيس برشلونة، ورونالد كومان في أحد مطاعم برشلونة، والذي أظهر انسجاماً جيداً بين الطرفين، إلا أن حقيقة أن النادي لم يجد بديلاً لكومان من شأنها إنقاذ منصب كومان».

وأوضحت أن لابورتا خسر رهانه الشخصي على المدير الفني الهولندي، خاصة في المباريات الأخيرة التي كلفت البارسا خسارة لقب الدوري، حيث يعتزم لابورتا إيجاد بديل مناسب لقيادة برشلونة في الموسم القادم.

يذكر أن برشلونة قدم نتائج سيئة هذا الموسم أمام الفرق الكبيرة إجمالاً، حيث خسر بطولة الدوري وودع دوري أبطال أوروبا منذ دور الـ 16، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بمجموع المباراتين بنتيجة خمسة أهداف لاثنين.

ونجح برشلونة في الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعد تغلبه على أتلتيك بلباو في النهائي برباعية نظيفة.