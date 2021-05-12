خطأ جورجينيو يمنح آرسنال فوزاً ثميناً على تشيلسي

حقق آرسنال فوزاً مهماً على مستضيفه تشيلسي في ديربي لندن بهدف نظيف، ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

وكان الغانرز يعاني بعد الخروج من نصف نهائي الدوري الأوروبي والشائعات التي سرت عن إمكانية إقالة المدرب ميكيل آرتيتا لسوء النتائج.

لكن المدير الفني الإسباني نجح في تثبيت أقدامه بعض الشيء بالفوز في الديربي، مستغلاً الخطأ الفادح الذي ارتكبه جورجينيو في تمريرة عكسية استغلها سميث رو مسجلاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.

استبسلت دفاعات آرسنال بالأخص في الشوط الثاني وتمكنت من الخروج بثلاث نقاط وسط إضاعة غريبة للفرص من قبل هجوم تشيلسي.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 55 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن أول مركز مؤهل لبطولة أوروبية الموسم القادم، والذي يحتله توتنهام بمباراة أقل.

أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الرابع، ليمنح الأمل لليفربول في اللحاق به والاقتراب من المربع الذهبي بحال تمكن من الفوز على مانشستر يونايتد غداً وفي المباراة أمام ويست بروميتش آلبيون يوم السبت، حيث سيصير الفارق بينهما نقطة لصالح فريق المدرب توماس توخيل.