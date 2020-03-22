خطة جديدة لإحياء منافسات الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة "سنداي تيليغراف" البريطانية أن الدوري الإنجليزي الممتاز يستهدف استئناف منافساته في الأول من يونيو واستكمالها خلال ستة أسابيع قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 في أغسطس.

وقالت الصحيفة أن هذه الخطة المبدئية تمثل “أفضل سيناريو” لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين رغم توقف النشاط بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وتوقفت مسابقات كرة القدم الكبيرة في إنجلترا في 13 مارس، وأهمها الدوري الممتاز، حتى الرابع من أبريل قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 أبريل.

لكن تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام واحد فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول بشرط تحسن الوضع الصحي.

لكن عقود اللاعبين، التي ينتهي بعضها في آخر يونيو، ربما تمثل مشكلة رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قال أنه ينظر في “إعفاءات” محتملة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه وفقاً للخطة الحالية فإنه سيتم استئناف الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي دون حضور مشجعين. وأضافت أن موسم 2020-2021 من المفترض أن ينطلق في الثامن من أغسطس.

واقترح مارتين سيمينز الرئيس التنفيذي لنادي ساوثهامبتون عودة الدوري الإنجليزي الممتاز والانتهاء من المنافسات في يونيو.

وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غلق كافة المدارس وأماكن عامة أخرى ضمن خطوات حكومته لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس الماضي تعطيل المسابقة حتى 30 أبريل المقبل على أقل تقدير، ليزيد الغموض بشأن مصير الموسم مع تبقي تسع مراحل على نهايته.

أوضح سيمينز أن الأندية “تأمل في استكمال الموسم” بحلول نهاية يونيو، حتى لو كان ذلك يعني استمرار غياب الجماهير عن المباريات.

وأضاف: “الحكومة ستحبذ عودتنا للعب لأننا مصدر متعة وإشارة على أن البلاد تعود إلى حالتها الطبيعية.

“إذا جلس الناس في منازلهم لشهر آخر وجرى بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشات التلفاز كل يوم فهذا أمر جيد”.

وتنتهي عقود بعض اللاعبين بحلول 30 يونيو المقبل ولهذا السبب أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتحديد نهاية يونيو موعداً نهائياً لختام كافة الدوريات الأوروبية عقب تأجيل يورو 2020.

ويشعر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز بالقلق من احتمال تعرضهم للإرهاق جراء البرنامج المزدحم المقترح، الذي سيطبق حال عودة المنافسات المتوقفة حتى نهاية أبريل القادم.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية، فإن اللاعبين الإنجليز على وجه التحديد، ناقشوا مع رابطة اللاعبين المحترفين ضرورة حصولهم على إجازة مناسبة، في المدة الزمنية بين الموسمين.

وعزز مخاوف اللاعبين هذه تأجيل يورو 2020 إلى العام المقبل، وهو ما يعني أن الدوليين قد يستمرون في خوض المباريات دون انقطاع، لمدة 14 شهراً.

وهناك اقتراح متداول حالياً بشأن إنهاء الموسم الحالي في 12 يوليو، على أن ينطلق الموسم الجديد من البريميير ليغ يوم 8 أغسطس، الأمر الذي قد يزيد نسبة تعرض اللاعبين للإصابات نتيجة الجهد البدني الكبير.

وأرسل يويفا اقتراحه لرؤوساء الاتحادات في القارة ومسؤولي روابط الدوريات المحترفة بشأن سيناريوهات استكمال الموسم الجاري.

وكشف راديو "مونتي كارلو" الفرنسي عن ملامح تصور يويفا الذي طرحه على مسؤولي الاتحادات والأندية في 15 صفحة، حيث يتضمن إنهاء الموسم يوم 30 يونيو أو 31 يوليو أو 31 أغسطس.

ولفتت إلى أنه إذا كان الخيار الأول (30 يونيو) غير ممكن، فإنه لا مفر من الاقتراحين الآخرين، وإن كانا سيؤجلان انطلاقة الموسم الجديد 2020-2021.

وأوضحت أنه في حال استمرار الموسم إلى 31 يوليو أو 31 أغسطس، فسيتم إنهاء الموسم عبر الاختيار بين مصيرين، أولهما إنهاء المسابقات المحلية والقارية للأندية، مع الالتزام بأجندة دولية في يونيو المقبل.

أما التصور الآخر، فيتمثل في استكمال البطولات المحلية والقارية، دون أي توقف دولي للمنتخبات.