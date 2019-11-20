خطة جديدة من يوفنتوس لإعادة بوغبا

ذكر تقرير صحفي إيطالي أن يوفنتوس يصر على استعادة خدمات لاعب الوسط بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

ووفقاً لصحيفة "توتوسبورت"، يسعى يوفي لإجراء صفقة تبادلية مع يونايتد، من أجل تخفيض ثمن الدولي الفرنسي.

ويتطلع البيانكونيري لعرض لاعبيه إيمري تشان وماريو ماندجوكيتش على الشياطين الحمر نظير الحصول على بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس كان حريصاً على ضم نجم الوسط الصيف الماضي، لكن المطالب المادية ليونايتد أفسدت مساعيه.

ودخل بوغبا، دائرة اهتمامات ريال مدريد ويوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن مانشستر يونايتد اشترط الحصول على 150 مليون يورو نظيره بيع اللاعب.

وخرج الثنائي تشان وماندجوكيتش من حسابات ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، بعدما استبعدهما من قائمة الفريق الأوروبية.