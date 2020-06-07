خطة رابطة الدوري الإيطالي لا تحدد البطل

وافقت رابطة الدوري الإيطالي على خطة يمكن من خلالها عدم تحديد بطل للدوري إذا توقفت المنافسات مرة أخرى، بعد استئنافها وفقاً لما هو مخطط في 20 يونيو الجاري.

وسيتم مناقشة قرار الـ 20 نادياً الناشطة في دوري الدرجة الأولى خلال اجتماع مع الاتحاد الإيطالي، الذي تقدم بحل حسابي لتحديد الفائز باللقب والهابطين في حال تعذر استكمال المسابقة.

وتضيف طريقة الاتحاد الإيطالي النقاط الحالية الكاملة لمتوسط النقاط مضروباً في المباريات المتبقية، حيث يكون متوسط النقاط ناقص عدد النقاط كاملة مقسوماً على المباريات التي لعبت، وهو متواز للمباريات التي تقام على أرض الفريق وخارجها.

وتريد الأندية أن يتم منح لقب الدوري فقط إذا تم حسمه حسابياً في وقت تعذر استكمال المسابقة، وهي قاعدة تطبق أيضاً على الأندية الثلاثة التي تهبط حيث يتصدر يوفنتوس حالياً الترتيب بفارق نقطة أمام لاتسيو مع تبقي 12 مرحلة على نهاية المسابقة.

وسمحت الحكومة الإيطالية بعد انحسار وباء فيروس كورونا، باستئناف كأس إيطاليا الجمعة المقبل، والدوري بعده بأسبوع مع إقامة الـ 12 المرحلة المتبقية دون حضور جمهور.

وتعني إجراءات السلامة إجراء فحوص بشكل دوري وخضوع الفريق ككل لحجر صحي لمدة 14 يوماً إذا جاءت نتيجة فحص لاعب أو عامل بالفريق إيجابية، وهو ما قد يهدد استكمال الموسم.