خطة من ريال مدريد لتدعيم هجومه بصفقات نارية

فجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات كيليان مبابى وإيرلينغ هالاند، خلال فترة الانتقالات القادمة، من أجل تدعيم خط هجوم الملكي.

ويبدو أن التوقيع معهما سوياً ليس متاحاً نهاية الموسم الجاري لعدة أسباب أهمها الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، لذلك سيلجاً ريال للتوقيع مع هالاند المتاح هذا الصيف من بوروسيا دورتموند مقابل 75 مليون يورو (قيمة كسر عقده) والعام المقبل يتم التعاقد مع مبابي.

لفتت أرقام هالاند التهديفية الكبيرة أنظار ريال مدريد الذي يحتاج لمهاجم هداف إلى جانب كريم بنزيمة، خصوصاً بعد «فشل» لوكا يوفيتش في إثبات مهارته هذا الموسم، وقد تتم إعارته الموسم القادم.

إلا أن وكيل أعمال هالاند مينو رايولا كان قد أشار سابقاً إلى أن موكله سيبقى في الدوري الألماني حتى 2021، لكن ريال مدريد وفقاً للصحيفة قادر على سر عقده والسعر مناسب جداً.

أما مبابي، فاللاعب ليست لديه نية لتمديد عقده إلى ما بعد 2021 مع باريس سان جيرمان إذ قدم له ناديه عرض التمديد وما زال لم يوافق عليه حتى الآن، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن رغبة الفرنسي كانت دائماً الانتقال إلى ريال مدريد.

في المحصلة ترى الصحيفة أن ريال مدريد سيتعاقد مع هالاند هذا الصيف ومع مبابي في صيف 2021.