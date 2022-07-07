خلاف بين ميسي ومبابي حول مستقبل نيمار

يستمر الجدل القائم حول مستقبل الهداف الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان هذا الصيف في ظل وجود اختلاف في وجهات النظر ما بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مبابي يرغب برحيل زميله البرازيلي نظراً لعدم انضباطه، فيما يطالب ميسي ببقائه حتى يمنح الفريق الإضافة على أرض الملعب ويساعد اللاعبين من ناحية معنوية.

وتبدو وسائل الإعلام الإسبانية مقتنعة بتأثير مبابي الهائل على القرارات المتعلقة بأعضاء النادي بعد موافقته على تمديد عقده لثلاثة مواسم قادمة.

لكن المدير الفني الجديد كريستوف غالتيه أكد أن استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان مرهون بوصول عرض يتناسب مع قيمة اللاعب، وإلا فإن البرازيلي سيستمر في ملعب بارك دي برانس.

يذكر أن عقد المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً مع الباريسيين يمتد لـ 3 مواسم أخرى.