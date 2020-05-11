خلاف جديد بين نيمار وقادة باريس سان جيرمان

أكد تقرير إسباني أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بات على أعتاب خلاف جديد مع النادي الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان تخطط لمناقشة اللاعبين خلال الأيام المقبلة، لإقناعهم بخفض الرواتب.

وجاء تحرك مسؤولي باريس عقب إلغاء الموسم في فرنسا، حيث أصبح النادي مهدداً بخسارة 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن خفض الرواتب سيشكل نقطة خلاف جديدة بين نيمار وقادة باريس، بعدما ادعى الطرفان انتهاء التوتر بينهما الصيف الماضي.

وأوضحت أن رفض نيمار خفض راتبه سيشكل نقطة أساسية في مفاوضات رحيل البرازيلي.

وقالت الصحيفة أن الموقف متباين داخل غرفة ملابس باريس، حيث أن بعض اللاعبين يتعاطفون مع النادي، بينما يرى البعض الآخر، الذي انتقل إلى سان جيرمان فقط بسبب الأموال.

وأضافت أن برشلونة أبلغ نيمار أنه لا مجال لإتمام الصفقة من دون التفاوض مع باريس سان جيرمان، لصعوبة اللجوء إلى حل فسخ التعاقد ودفع تعويض ضخم للنادي الفرنسي.

وذكرت أنه حتى الآن فإن أنتوان غريزمان، مهاجم برشلونة، هو اللاعب الوحيد الذي قد يقنع إدارة النادي الفرنسي، بإبرام صفقة تبادلية مع نيمار.