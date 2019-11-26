خليجي 24: الإمارات تسحق اليمن بثلاثية نظيفة

حقق المنتخب الإماراتي فوزاً عريضاً على نظيره اليمني، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة خليجي 24.

وقاد علي مبخوت كالعادة منتخب بلاده للفوز بتسجيل ثلاثية (هاتريك)، ليحقق الأبيض أول 3 نقاط في مشوراه بالبطولة.

سجل المنتخب الإماراتي الهدف الأول في الدقيقة 21 برأسية رائعة لمبخوت بعد عرضية من الظهير الأيمن وضعته أمام المرمى.

وأضاف نجم اللقاء الهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد ارتدادها من حارس المرمى اليمني.

واختتم مبخوت الثلاثية في الدقيقة 54 بعد فاصل مهاري أمام دفاعات اليمن التي سقطت أمامه، ليسدد الكرة بسهولة على يسار الحارس.

بهذا الانتصار، ارتقى المنتخب الإماراتي لصدارة مجموعته بفارق الأهداف عن غريمه العراقي الذي فاز بدوره على منتخب قطر صاحب الضيافة في مباراة الافتتاح.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره العراقي، ضمن الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.