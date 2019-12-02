خليجي 24: السعودية تلاقي قطر في نصف النهائي بعد تجاوز عُمان

حقق منتخب السعودية فوزاً هاماً على غريمه العُماني، بثلاثة أهداف لواحد لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الخليج (خليجي 24).

وحسم الأخضر بالتالي تأهله إلى نصف النهائي، بعدما اشتعلت المنافسة خلال الجولة الأخيرة على بطاقتي التأهل إلى المربع الذهبي.

واصطحب منتخب السعودية المتصدر بـ 6 نقاط نظيره البحريني عن المجموعة الثانية إلى نصف النهائي، عقب أن احتل الوصافة برصيد 4 نقاط.

افتتح المنتخب السعودي التسجيل عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 26 بتسديدة يسارية.

وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في قدم الدفاعات العُمانية، مضاعفاً النتيجة.

وقلص المنتخب العُماني الفارق بهدف أول في الدقيقة 55 عن طريق المنذر ربيع العلوي بطريقة رائعة على يمين حارس السعودية.

لكن باهبري أحرز ثاني أهدافه وثالث أهداف السعودية في اللقاء، في الدقيقة 57 بتسديدة مميزة على يمين حارس عُمان.