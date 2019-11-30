خليجي 24: السعودية تنعش آمالها بفوز مهم على البحرين

حقق منتخب السعودية فوزاً هاماً على نظيره البحريني، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب المجموعة الثانية من خليجي 24.

وأنعش الأخضر آماله بالتالي في التأهل إلى الدور الثاني بعدما تعرض للهزيمة في المباراة الأولى أمام منتخب الكويت بهدف لثلاثة.

سيطر المنتخب السعودي على المجريات بشكل كبير، حتى تمكن عبد الرحمن الحمدان من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 29 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من نواف العابد.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق محمد عبده خبراني برأسية رائعة بعد عرضية من العابد.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد منتخب السعودية إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وهو نفس رصيد منتخب الكويت صاحب الوصافة بفارق الأهداف فيما يتصدر منتخب عُمان المجموعة برصيد 4 نقاط.