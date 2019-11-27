خليجي 24: الكويت تفوز على السعودية 3-1

فاز منتخب الكويت اليوم الأربعاء على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن المجموعة الثانية من دورة كأس الخليج العربي الـ 24 المقامة في قطر.

بدأ الشوط الأول بسيطرة سعودية وتناقل لاعبوه الكرة محاولين اختراق التنظيم الدفاعي المحكم من قبل المنتخب الكويتي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

جاء الهدف للأزرق عن طريق أحمد الظفيري في الدقيقة 43 بعد تمريرة من قائد المنتخب بدر المطوع باغت فيها الدفاع السعودي.

وقبل أن يلفظ الشوط أنفاسه الأخيرة وتحديداً في الدقيقة 46، صنع بدر المطوع مرة أخرى الهدف الثاني لسامي الصانع الذي راوغ حارس المرمى وأودع الكرة الشباك.

وخرج المنتخب الكويتي من مناطقه الدفاعية في الشوط الثاني وحاول ابتكار فرص لتعزيز النتيجة، لكن هدفه تأخر حتى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء وسجله مبارك الفنيني.

وفي آخر لحظات المباراة، سجل المنتخب السعودي هدفه الوحيد بالدقيقة 96 عن طريق فراس البريكان.

وتصدر المنتخب الكويتي بهذا الفوز مجموعته الثانية بثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من منتخبي عُمان والبحرين بعد تعادلهما سلباً، فيما تذيل منتخب السعودية المجموعة بلا نقاط.