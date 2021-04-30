خمسة أندية تتسابق للتعاقد مع هاري كاين

يبدو أن حقبة النجم هاري كاين مع توتنهام قد أوشكت على الانتهاء، بعدما ابتعد سبيرز عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وتحدث الدولي الإنجليزي المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي خلال حفل توزيع الجوائز، بأنه يهتم أكثر بالجوائز الجماعية، حيث قال: «أريد الفوز ببطولات كبرى وتوتنهام لا يفعل ذلك حالياً».

ولم يتوج النجم صاحب الـ 27 عاماً بأي بطولة مع سبيرز خلال مسيرته حتى الآن، وكان أفضل إنجاز استطاع تحقيقه هو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 قبل الهزيمة من ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.

ويعد كاين أحد أكثر المهاجمين المرهوبين والمطلوبين في العالم حالياً، لكنه ظل مخلصاً لتوتنهام حتى الآن.

فيما يلي استعراض لأبرز الوجهات المحتملة للهداف الإنجليزي إذا ما قرر فعلياً الرحيل عن توتنهام:

مانشستر يونايتد

دائمًا ما يكون لدى يونايتد الإمكانيات المالية الكبيرة عندما يكون أحد كبار اللاعبين مستعداً للتنقل.

كان الشياطين الحمر مهتمين بكاين منذ عدة سنوات، وضمان تأهلهم لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد سيفتح الأبواب لفرصة الانقضاض عليه.

ويتوق المدرب أولي غونار سولشاير لجلب مهاجم بمواصفات كاين.

ومن المحتمل أن تبلغ تكلفة الصفقة 100 مليون جنيه استرليني، لكن هذا لن يمثل مشكلة بالنسبة ليونايتد، في حين أنه قد يكون حجر عثرة للآخرين.

مانشستر سيتي

قد يرغب سيتي هو الآخر بضم كاين من أجل مساعدة النجم غابرييل جيزوس، خاصة بعدما أعلن النجم سيرجيو أغويرو رحيله عن ملعب الاتحاد مع نهاية الموسم الجاري.

تظل هناك شكوك حول ثقة بيب غوارديولا في جيزوس، لذلك سيكون التعاقد مع كاين خياراً وارداً.

باريس سان جيرمان

هناك عدد قليل من الأندية في أوروبا ممن يستطيع تحمل تكلفة انتقال كاين، وبالطبع باريس سان جيرمان سيكون في مقدمتها.

سيكون النادي الباريسي مناسباً تماماً لكاين ومحاطاً بأفضل المواهب في أوروبا، مثل نيمار وكيليان مبابي وآنخيل دي ماريا.

والأهم من ذلك أن الباريسي يدربه حالياً ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام والذي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن كاين.

ريال مدريد

يبدو ريال مدريد من الوجهات المحتملة لكاين أيضاً بعد أن سبقه لوكا مودريتش وغاريث بايل من توتنهام، ويتميز رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بقدرته على التعامل مع المساومة العنيدة التي لطالما اشتهر بها دانييل ليفي رئيس سبيرز.

وعلى الرغم من أن بنزيمة لا يزال يثبت قيمته رغم وصوله لعامه الـ 33 عاماً، إلا أن النادي الملكي بات مطالباً بإيجاد بديل خلال الفترة القادمة.

يوفنتوس

هيمن يوفي محلياً في السنوات الأخيرة، لكنه لم يفز بأي شيء في أوروبا رغم استقطاب العملاق كريستيانو رونالدو.

ورغم قدوم البرتغالي، إلا أن يوفنتوس ابتعد عن صدارة الدوري الإيطالي لمصلحة غريمه إنتر ميلان، وهو ما قد يعجل من مساعي إدارة نادي السيدة العجوز لضم لاعبين جدد.

لكن الجانب المادي قد يقف عائقاً أمام إتمام الصفقة، إذ سيتحتم على يوفنتوس التضحية بعدة لاعبين من أجل تمويلها.