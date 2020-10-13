خوان ماتا رفض عرضاً من الدوري السعودي بقيمة 18 مليون جنيه

رفض نجم مانشستر يونايتد لاعب خط الوسط خوان ماتا (32 عاماً)، عرضاً مغرياً للانتقال إلى نادٍ سعودي؛ مشيراً في اعتذاره إلى رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، أن لاعب خط الوسط الإسباني تلقى عرضاً بداية الأسبوع الماضي بقيمة تصل إلى 12 مليون جنيه استرليني للعب مع أحد الأندية السعودية (لم يكشف عن هويته)، وتم رفعه لاحقاً إلى 18 مليوناً؛ إلا أن اللاعب أكد رغبته في الاستمرار مع يونايتد.

وأشار مصدر مقرب من ماتا أن عقده مع الشياطين الحمر ينتهي منتصف العام المقبل، ويتوقع اللاعب أن النادي سيرفع قيمة عقده مع بعض المزايا الأخرى.

وانتقل ماتا لمانشستر يونايتد مطلع عام 2014 قادماً من تشيلسي، وسجل معه 50 هدفاً وصنع 45 هدفاً آخر في 257 مباراة؛ في حين سجل 46 هدفاً وصنع 52 في 174 مباراة مع فالنسيا، أما مع تشيلسي فسجل 32 هدفاً وصنع 58 في 135 مباراة.