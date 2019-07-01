خيار جديد يشجع سيبايوس على الانتقال لميلان

اقترب مصير داني سيبايوس، لاعب خط وسط ريال مدريد، من حسم مستقبله، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما أثيرت الكثير من التكهنات حوله.

وقالت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن النجم الشاب سينتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأضافت الشبكة: "قيمة الإعارة ما بين 5 إلى 8 ملايين يورو ستدخل خزائن ريال مدريد، وسيحتفظ ميلان بخيار الشراء بشكل نهائي مقابل 35 مليون يورو".

وشارك سيبايوس مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً المتوج ببطولة أوروبا.

وكان سيبايوس قد أكد في أكثر من تصريح مؤخراً، بأنه لا يفكر في الرحيل بشكل نهائي عن ريال مدريد، ولذلك يبدو من المتوقع أن يوافق على العرض.

وكان الملكي، قد طلب الحصول على مقابل مادي يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون يورو، للسماح باللاعب بالرحيل بشكل نهائي، لا سيما في حال التعاقد مع لاعب وسط جديد.

ويسعى الشاب الإسباني للمشاركة في أكبر عدد ممكن من المباريات لإثبات قدراته والتواجد مع منتخب إسبانيا الأول في يورو 2020.