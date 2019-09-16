خيبة أمل آريولا سبب انتقاله لريال مدريد

أفادت مصادر مقربة من حارس ريال مدريد الجديد ألفونس آريولا أن خيبة أمله في مدربه توماس توخيل كانت السبب وراء رحيله عن باريس سان جيرمان.

وانضم الفرنسي إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية رحل فيها كايلور نافاس إلى باريس، على أن ينضم الأول إلى الفريق الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد دون خيار الشراء.

حصل ذلك خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، في صفقة لم تكن متوقعة للكثيرين قبل إتمامها بشهر واحد فقط.

وحول ذلك، كشف آريولا أن سبب رحيله كان تعامل توماس توخيل مدرب بي إس جي معه.

وكان توخيل قد وعد آريولا بأن يصبح الحارس الأول للفريق هذا الموسم، بعدما تقاسم الدور مع جيانلويجي بوفون الموسم الماضي.

ومع رحيل الحارس الإيطالي، تفاجئ أريولا ببحث ليوناردو المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية عن حارس آخر، في مشهد لم يتدخل فيه توخيل إطلاقاً، مما أحبط الفرنسي وجعله يقرر الرحيل.

يذكر أن باريس سان جيرمان حقق لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي بمشاركة آريولا في أغلب مباريات البطولة، في وقت شارك بوفون في دوري أبطال أوروبا الذي ودعه الباريسي من دور الستة عشر.