خيتافي يجبر برشلونة على التعادل دون أهداف في الليغا

اقتنص خيتافي تعادلاً سلبياً بطعم الفوز على حساب ضيفه برشلونة حامل اللقب في اللقاء الافتتاحي للفريقين في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024 (الليغا).

ولم يتمكن فريق المدرب تشافي هيرنانديز من زيارة شباك الفريق المدريدي ليتقاسم الطرفان نقاط اللقاء الذي شهد عدة حالات مثيرة للجدل واحتساب ما مجموعه حوالي 26 دقيقة إضافية موزعة ما بين الشوطين الأول والثاني.

وتلقى الجناح البرازيلي رافينيا نجم البارسا البطاقة الحمراء في الدقيقة 42، كما هو حال المدير الفني تشافي الذي تم طرده أيضاً في الدقيقة 70.

أما صاحب الضيافة فغادر مهاجمه خايمي ماتا مطروداً بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 57.

وبدا أن الحكم سيحتسب ركلة جزاء لبرشلونة في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، إلا أنه لم يحتسبها بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد (فار).

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى نقطة، كما هو حال خيتافي بانتظار استكمال مواجهات الجولة الأولى من الليغا.