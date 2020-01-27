خيتافي يحلم بضم دياز من ريال مدريد

أبدت إدارة خيتافي رغبةً كبيرة في التعاقد مع براهيم دياز، جناح ريال مدريد، على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال خوسيه بوردالاس، مدرب خيتافي، أمس، عقب الفوز على ريال بيتيس 1-0 في الدوري الإسباني، رداً على أسئلة وسائل الإعلام: “خيتافي يرغب في التعاقد مع اللاعب، لكنه يثق في أنه سيحصل على فرصته مع ريال مدريد، لذلك يريد الاستمرار”.

وأضاف أن التوقيع مع دياز الذي يبدو مبدئياً خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان سيكون إضافة جيدة جداً لهم، لكنه يعتقد أن دياز يرغب في البقاء.