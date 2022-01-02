خيتافي يصعق ريال مدريد المتصدر ويهزمه بهدف نظيف في الليغا

حقق خيتافي فوزاً مفاجئاً وغير متوقع على ضيفه ريال مدريد المتصدر بهدفٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف انتصار صاحب الضيافة في الدقيقة التاسعة عن طريق التركي إينيس أونال.

ريال مدريد يبقى في الصدارة رغم الخسارة

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال عند 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني من 20 مباراة.

ويحتل إشبيلية المركز الثاني بفارق 8 نقاط إلا أنه خاض 18 مباراة حتى الآن.

أما خيتافي، فرفع رصيده بهذا الانتصار الثمين وغير المتوقع إلى 18 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس عشر على سلم ترتيب الليغا.