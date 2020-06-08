دافيد سيلفا صفقة الموسم في قطر؟

بات النجم دافيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، قريباً من الانضمام للدحيل في فترة التنقلات الصيفية المقبلة، في صفقة تعتبر «صفقة الموسم».

وذكرت تقارير إعلامية أن الإسباني نجم مانشستر سيتي قد تمكن من تحديد وجهته المقبلة عقب مغادرة الفريق الأزرق.

وحسبما أشارت صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن الإسباني سينضم إلى الدحيل الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة أن البالغ من العمر 34 عاماً لديه عروض من أندية في إسبانيا والولايات المتحدة، لكنه يفضل إنهاء مسيرته في قطر.

يشار إلى أن سيلفا أكد أنه لن يجدد عقده وسيرحل عن سيتي وسيكتفي بالمواسم العشرة التي قضاه داخل ملعب الاتحاد بعدما انضم لبطل إنجلترا في صيف 2010، قادماً من فالنسيا، وخاض معه 424 مباراة، سجل خلالها 74 هدفاً، ومرر 134 تمريرة حاسمة، وشهدت المسيرة العامرة بالإنجازات، تتويج سيلفا مع الفريق السماوي بلقب البريميير ليغ 4 مرات، إلى جانب 10 ألقاب محلية أخرى.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية على ذات الخبر، مشيرة إلى أن سيلفا مشغول مع ما تبقى من مواجهات مع مانشستر سيتي ويستعد للرحيل صوب الدوري القطري.