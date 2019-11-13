دافيد فيا يعتزل كرة القدم نهاية العام

كشف مهاجم المنتخب الإسباني سابقاً دافيد فيا والمحترف حالياً في صفوف فيسيل كوبي باليابان، الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي نهاية الموسم الحالي.

وأعلن فيا عن خبر توديعه للملاعب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة كوبي الواقعة غربي اليابان بقوله: "إنه قرار جاء بعد تفكير عميق، دائماً ما كنت أقول أني أفضل أن أترك كرة القدم قبل أن تتركني هي".

وواصل: "قررت أن هذا هو الوقت الأنسب للاعتزال"، مشيراً إلى أنه قدم موسماً جيداً في اليابان، وسجل "عدداً جيداً من الأهداف".

وكانت أبرز محطات فيا مع الأندية مع فالنسيا عام 2005، حتى 2010، ثم انتقاله إلى برشلونة حتى 2013 مقابل 40 مليون يورو. قبل أن يخوض تجربة قصيرة أخرى في الدوري الإسباني رفقة أتلتيكو مدريد من 2013 وحتى 2014.

توج فيا بلقب الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي مثل فيا المنتخب الإسباني من عام 2005 وحتى 2018، وحقق معه لقب كأس العالم 2010 ويورو 2008.