داكار 2020: ساينز يستعيد بريق 2010 و2018

أطاح الإسباني كارلوس ساينز، بنظيره الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا، من صدارة فئة السيارات في رالي داكار 2020، الذي تحتضنه السعودية حتى 17 يناير الجاري، بعدما أنهى ثالث مراحله أمس في المركز الأول.

وقطع ساينز، بطل نسختي 2010 و2018، مسافة سباق المرحلة، الذي أجري في منطقة نيوم، في زمن قدره 3 ساعات و48 دقيقة وثانية واحدة، متقدماً على القطري ناصر العطية، والبولندي ياكوب برزيجونسكي، بفارق 3 دقائق و31 ثانية، و4 دقائق و19 ثانية على التوالي.

وتسلق ساينز، الذي يقود سيارة من طراز “ميني” الإنجليزية، صدارة الترتيب الإجمالي حتى الآن، متقدماً على العطية الوصيف، وتيرانوفا، الذي تقهقر إلى المركز الثالث.

وللمرة الـ 33، حسم ساينز سباق إحدى مراحل رالي داكار لصالحه، علماً بأنه يشارك حالياً في النسخة الـ 13 عبر تاريخه.