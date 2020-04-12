دالغليش يغادر مستشفى العزل

غادر كيني دالجليش، أسطورة ليفربول، مستشفى العزل الصحي بعد استقرار حالته بشكل كبير، وعدم ظهور أي أعراض مقلقة عليه جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية، الأحد، أن دالغليش لم تظهر عليه أي أعراض طوال الفترة الأخيرة، رغم تأكد إصابته بالفيروس.

وأعلن ليفربول مؤخراً إصابة أسطورته بالفيروس، بعد ظهور عينة إيجابية في فحوصاته التي أجراها في إحدى المستشفيات.

يذكر أن ميكيل آرتيتا، مدرب آرسنال، أكد أيضاً تعافيه من الفيروس نهائياً، وعودته إلى الحياة الطبيعية.