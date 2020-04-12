  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. دالغليش يغادر مستشفى العزل

دالغليش يغادر مستشفى العزل

منشور 12 نيسان / أبريل 2020 - 05:20
كيني دالغليش
كيني دالغليش

غادر كيني دالجليش، أسطورة ليفربول، مستشفى العزل الصحي بعد استقرار حالته بشكل كبير، وعدم ظهور أي أعراض مقلقة عليه جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية، الأحد، أن دالغليش لم تظهر عليه أي أعراض طوال الفترة الأخيرة، رغم تأكد إصابته بالفيروس.

وأعلن ليفربول مؤخراً إصابة أسطورته بالفيروس، بعد ظهور عينة إيجابية في فحوصاته التي أجراها في إحدى المستشفيات.

يذكر أن ميكيل آرتيتا، مدرب آرسنال، أكد أيضاً تعافيه من الفيروس نهائياً، وعودته إلى الحياة الطبيعية.

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...