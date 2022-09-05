دالوت: رونالدو مؤثر حتى من على دكة البدلاء

دافع البرتغالي ديوغو دالوت ظهير مانشستر يونايتد عن مواطنه النجم كريستيانو رونالدو مصراً على أنه عنصر مؤثر سواء داخل الملعب أو خارجه.

وتغلب يونايتد أمس الأحد على ضيفه آرسنال المتصدر بثلاثة أهداف لهدف في مباراة شارك فيها "الدون" في الدقيقة 58 بديلاً للبرازيلي أنتوني.

ورغم تحركه المستمر في الملعب فيما تبقى من المواجهة، إلا أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات لم ينجح في التسجيل.

ماذا قال دالوت عن رونالدو ؟

وقال دالوت في تصريحات لـ "إيليفين سبورتس" عن مواطنه: "نحن سعيدون للغاية بكريستيانو، يمكن رؤية التأثير الذي أحدثه بعد دخوله اللقاء.

"ما يميزه هو عقليته، فهو لا يتوقف ويبدو جاهزاً للمساعدة في أي وقت.

"كان الأمر واضحاً اليوم (أمس الأحد)، إنه في غاية الأهمية بالنسبة لنا ويستطيع مساعدتنا دائماً حتى خارج الملعب."