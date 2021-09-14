داني ألفيش يسعى للانتقال إلى أتلتيكو مدريد

قال برنامج "فيتشاخيس" الإسباني أن الظهير البرازيلي المخضرم داني ألفيش يريد العودة للاحتراف في أوروبا بعد انتهاء رحلته مع ساو باولو.

ووضع نجم إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق عينه على العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة حامل اللقب أتلتيكو مدريد على ما يبدو.

متى يستطيع أتلتيكو ضم ألفيش ؟

لكن الروخيبلانكوس لن يتمكن من تسجيل اللاعب في كشوفاته إلا مع بداية العام القادم.

ومن المتوقع أن يبحث ألفيش عن فريق مؤقت في أميركا الجنوبية لحين انتهاء العام حتى يحقق أمنيته بالعودة إلى أوروبا.

يذكر أن البرازيلي الذي يشغل مركز الظهير الأيمن هو أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب عبر التاريخ، حيث جنى 43 لقباً حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية كان آخرها الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم لأولمبياد طوكيو الشهر الماضي.