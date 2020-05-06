دراسة لتقليص زمن مباريات الدوري الإنجليزي لأقل من 90 دقيقة

قال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا جوردون تايلور أن هناك اقتراحاً تتم دراسته حالياً بتقليص زمن المباريات خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء: "يقضي الاقتراح بألا تتم إقامة المباريات وفقاً لزمنها الأصلي وهو 90 دقيقة، وتقليل زمن اللقاءات للحفاظ على صحة اللاعبين، مع فترة التوقف الإجبارية الطويلة، بالإضافة إلى الوضع الاضطراري الذي سيدفع رابطة الدوري إلى ضغط المباريات حال استئنافها يوم 8 يونيو المقبل، وفقاً لأفضل التوقعات.

"هذه ليست فكرة سيئة على الإطلاق، سلامة اللاعبين هي الأهم وفوق كل اعتبار".

ووفقاً للاقتراح سيكون زمن كل شوط من شوطي المباراة أقل من 45 دقيقة.

وسبق أن اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء 5 تبديلات بدلاً من 3 مع عودة كرة القدم في ظل ضغط المباريات المتوقع لإنهاء الموسم.

ويتصدر ليفربول الدوري منفرداً، ويحتاج إلى 6 نقاط فقط من 9 مباريات كي يتم تتويجه بالبطولة للمرة الأولى منذ عام 1990، وستشهد المسابقة صراعاً على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة إلى صراع الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.