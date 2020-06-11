دراسة: ميسي أفضل من رونالدو بمرتين

عقدت دراسة مقارنة بين ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بعدما سيطر الثنائي على اختيارات الأفضل في العالم لفترة طويلة.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أجرت شركة البيانات "SciSports" الدراسة بالتعاون مع جامعة بلجيكية، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن ميسي أفضل مرتين من غريمه البرتغالي.

وقال الأستاذ جيسي ديفيس، الذي عمل على الدراسة: "قيمة اللاعب غالباً ما تحدد وفقاً للأهداف والتمريرات الحاسمة.

"الهدف حدث نادر في المباريات التي عادة ما تشهد متوسطاً يبلغ 1600 فعل في كل لقاء.

"تعمل الدراسة على كل فعل في المباراة مثل التسديدات والتمريرات والمراوغات والانزلاق لقطع الكرة، مع وضع قيمة لكل جانب".

وركزت الدراسة على عقد المقارنة بين ميسي ورونالدو خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، حين كان البرتغالي في ذلك الوقت يرتدي قميص ريال مدريد.

وحصل ميسي في الدراسة على 1.21 نقطة، في حين سجل رونالدو 0.61 نقطة، رغم أن هذه الفترة كانت الأنجح لرونالدو مع الملكي.

وذكرت الدراسة أن ميسي يلعب أكثر بالكرة، ويصنع فرصاً أكثر، وله تأثير أكبر على نتائج المباريات مقارنة بغريمه.