دراسة: ميسي أفضل من رونالدو

أثبت دراسة بلجيكية تفوق ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في سباق اللاعب الأفضل على الإطلاق.

ويتساوى ميسي ورونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية، فيما حقق "صاروخ ماديرا" جائزة الأفضل مرتين ولم يحققها غريمه الأرجنتيني ولا مرة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن دراسة بعنوان "تقييم الأداء بتقدير الاحتمالات" حاولت دراسة دور كل لاعب على جميع الأصعدة سواء في التسجيل أو الصناعة أو حتى الوظائف الدفاعية.

واعتمدت الدراسة على الفترة من 2013-2014 حتى 2017-2018 حتى رحيل رونالدو عن ريال مدريد.

ووفقاً للنتائج، يمتلك "ليو" متوسط مساهمات إيجابية لفريقه تصل إلى 1.2 في المباراة الواحدة، بينما يمتلك خصمه البرتغالي متوسط 0.61 فقط.

وقال توم ديكروس، أحد المشاركين بالدراسة، أن موسم 2015-2016 كان خيالياً لميسي مقارنة بما قدمه رونالدو.

وواصل: "رأينا أن الأغلبية من لاعبي كرة القدم يتفوقون في نقاط أكثر من غيرها، فمثلاً بول بوغبا يعتبر من اللاعبين الذي يلمسون الكرة قليلاً، لكن يصنعون الكثير من الفرص، وهناك آخرون مثل محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وهاري كاين يسجلون بمعدلات مميزة.

"لكن ميسي هو الحالة الاستثنائية لأنه يمتلك أرقاماً كبيرة في الصناعة والتسجيل ويتفوق على الجميع. إنه لاعب متكامل".