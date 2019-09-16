درجة الحرارة تفجر الخلاف بين ساري وكونتي

تسببت درجة الحرارة المرتفعة، أثناء مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، هذا الأسبوع، في إشعال حرب تصريحات بين ماوريتسيو ساري مدرب يوفي وأنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان.

وقال ساري بعد تعادل فريقه مع الفيولا: "من الصعب اللعب في درجة حرارة مرتفعة للغاية، لقد أثر الطقس بالسلب على لاعبي الفريق، وتعرضنا لعدة إصابات كخروج (ميراليم) بيانيتش و(دوغلاس) كوشتا".

ورد كونتي سريعاً على تصريحات ساري طالباً منه عدم المبالغة في الحكم، ليؤكد بأن يوفنتوس هو الفريق الأكثر جاهزية وتمتعاً بالإمكانات، لذلك على مدربه الالتزام بالمنافسة خاصة أنه يملك الطرف الأفضل في البطولة.

ولم يعلق ساري بعد على تصريحات كونتي ضده، إلا أنه من المتوقع ارتفاع وتيرة الهجوم بين الطرفين في ظل المنافسة المرتقبة من فريقهما على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.