دروغبا ينتقد إدارة تشيلسي ويستذكر أمجاد أبراموفيتش

البوابة - هاجم الهداف الإيفواري السابق ديدييه دورغبا مالك تشيلسي الجديد تود بولي وقارنه برومان آبراموفيتش المالك السابق.

وغادر الفريق اللندني بطولة دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه أمام ريال مدريد حامل اللقب بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 4-0.

كما يحتل البلوز المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع على سلم الترتيب العام.

ووجه دروغبا أصابع الاتهام صوب الإدارة الجديدة، حيث قال: "لم أعد أميز هذا النادي، ليس نفس النادي الذي اعتدنا عليه، هنالك مالك جديد ورؤية جديدة.

"بالطبع تبدأ المقارنات مع حقبة آبراموفيتش التي شهدت قدوم الكثير من اللاعبين، لكن القرارات كانت تتخذ في ذلك الوقت بذكاء.

"استقطاب لاعبين من أمثال بيتر تشيك وأندريه شيفتشينكو وهيرنان كريسبو ومايكل إيسيان وديدييه دروغبا وفلوران مالودا وغيرهم.

"تم التعاقد مع هؤلاء للفوز بالألقاب، وهم لاعبون كانوا يتمتعون بمستويات مناسبة من الخبرة.

"لكن الاستراتيجية حالياً باتت مختلفة، باتت المراهنة اليوم على اللاعبين الشبان، لكن غرفة خلع الملابس التي تضم 30 لاعباً تكون صعبة التنظيم على المدربين."