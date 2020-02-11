دفاع برشلونة الأسوأ خلال 17 عاماً

نجح برشلونة في الخروج بالعلامة الكاملة من ملعب بينتو فيامارين، وذلك عندما حقق فريق المدرب كيكي سيتيين الفوز على ريال بيتيس بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على أرقام البارسا منذ انطلاق الموسم، ويأتي هذا بعدما تواصلت مشاكله الدفاعية باستقبال هدفين أمام الفريق الأندلسي في أول 26 دقيقة من اللقاء، ليصل بذلك مجموع عدد الأهداف التي تلقتها شباك الحارس مارك أندريه تير شتيغين إلى 28 هدفاً لحد الآن في الليغا.

وقالت أن الخط الدفاعي لبرشلونة يعتبر الأسوأ على الإطلاق في آخر 17 عاماً، وبالضبط قبل موسم 2002-2003، حين اهتزت شباكه بـ 30 هدفاً، في أول 23 مرحلة من الليغا.

كما يعد برشلونة أسوأ الفرق استقبالاً للأهداف من بين المتنافسين على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، خلف ريال مدريد (14 هدفاً) وأتلتيكو مدريد (15 هدفاً) وخيتافي (20 هدفاً).

وعانى البارسا من الهشاشة الدفاعية، سواء مع المدير الفني السابق إيرنيستو فالفيردي أو الحالي سيتيين، حيث استقبلت شباكه 11 هدفاً في كامب ناو، و17 خارجه، في الدوري الإسباني فقط، فيما حافظ على نظافة شباكه في 6 مناسبات فقط.

وسيتعين على سيتيين إيجاد حل لهذه المعضلة، مع اقتراب موعد مواجهتي نابولي في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الكلاسيكو، مع العلم أن برشلونة تلقى سبعة أهداف في آخر 7 مباريات بمسابقتي الدوري وكأس الملك.