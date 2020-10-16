دفعة معنوية قوية لمانشستر سيتي قبل مواجهة آرسنال

يقترب سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، من العودة إلى الملاعب بعد غياب طويل دام عدة أشهر، إثر خضوعه لعملية جراحية في الركبة منعته من الظهور بداية الموسم الجاري.

ويستعد سيتي لمواجهة آرسنال في قمة مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي، في مباراة يأمل فيها فريق المدرب بيب غوارديولا تحقيق الانتصار والمضي قدماً نحو مراكز المقدمة.

وعاد أغويرو للظهور في التدريبات الجماعية رفقة زملائه منذ بداية الأسبوع الماضي، بعد أن اكتفى الأسبوع الماضي بتدريبات منفردة في إطار برنامجه التأهيلي.

ووفقاً لشبكة “Tyc” الأرجنتينية، بات أغويرو جاهزاً للمشاركة أمام آرسنال غداً السبت، وسيكون متواجداً وبنسبة كبيرة ضمن القائمة المستدعاة لخوض اللقاء.

وأوضحت الشبكة الأرجنتينية: “حتى الآن ليس واضحاً ما إذا كان بيب سيختاره أساسياً أو لا لكن حالياً كل شيء يشير إلى أنه سيكون على مقاعد البدلاء”.

ويعاني مانشستر سيتي تهديفياً منذ إصابة أغويرو وغابرييل جيزوس، وقد جرب غوارديولا عدة أسماء في مركز المهاجم الصريح، مثل فيل فودين ورحيم ستيرلينغ لكن دون جدوى.