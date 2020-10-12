دفعة معنوية لبرشلونة قبل الكلاسيكو

أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن حارس برشلونة، مارك أندريه تير شتيغين، يعمل بجد من أجل المشاركة في الكلاسيكو القادم في 24 من الشهر الجاري على ملعب كامب ناو، ضمن المرحلة السابعة من الليغا.

وأضافت الصحيفة أن الدولي الألماني الذي أجرى عملية جراحية في 18 أغسطس الماضي، دخل المرحلة الأخيرة من عملية تعافيه، وباتت ركبته بحالة جيدة جداً، ليصبح على أعتاب الظهور أمام ريال مدريد في لقاء القمة.

وأوضحت الصحيفة أن تير شتيغين سيغيب عن مواجهتي البارسا أمام خيتافي في الليغا وفيرنسافاروش في دوري الأبطال، حيث يسعى لأن يكون قادراً على مواجهة المنافس اللدود لبرشلونة، ومن ثم اللحاق بمواجهة يوفنتوس التي ستقام بعد الكلاسيكو بأربعة أيام.

يذكر أن روناد كومان المدير الفني لبرشلونة، يعتمد في حراسة المرمى حالياً على نيتو، لحين تماثل تير شتيغين للشفاء.