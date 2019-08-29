دقيقة لعب أليكسيس سانشيز بـ 48 ألف دولار

سيعزز إنتر ميلان خياراته الهجومية بضم النجم أليكسيس سانشيز، الذي وصل إلى إيطاليا للتوقيع على عقده الجديد، بعد تجربة محبطة مع مانشستر يونايتد كلفت النادي الإنجليزي 40 ألف جنيه استرليني (48 ألف دولار أميركي) نظير الدقيقة الواحدة.

وستكون الصفقة مربحة للنيراتزوري الساعي لكسر هيمنة يوفنتوس محلياً، حيث ذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، أن الدولي التشيلي سينتقل على سبيل الإعارة لموسم واحد بشكل مبدئي، وستتكفل إدارة الشياطين الحمر بنصف راتبه.

وبعد تجارب ناجحة مع أودينيزي وبرشلونة وآرسنال، يعود سانشيز إلى الدوري الإيطالي، ضمن نجوم العيار الثقيل الذين يزيدون جاذبية المسابقة هذا الموسم، مثل فرانك ريبيري، وماريو بالوتيلي، وماتياس دي ليخت، وكيفين برينس بواتينغ.

وسيسعى بطل كوبا أميركا مرتين مع منتخب تشيلي إلى إحياء مسيرته الحافلة، بعد فترة سيئة قضاها مع الشياطين الحمر حين كان ضمن اللاعبين الأعلى أجراً في إنجلترا، لكن دون عطاء يذكر مع مانشستر يونايتد في البطولات المحلية والقارية.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فقد كلف التشيلي خزانة يونايتد 41 مليون جنيه في صورة أجور، إذ كان يتقاضي أسبوعياً 505 آلاف جنيه، ودقيقة لعبه تساوي نحو 40 ألف جنيه، وتساوي المباراة الواحدة لأليكسيس أكثر من 911 ألف يورو، أما الهدف الواحد فيساوي ثمانية ملايين و200 ألف جنيه.

وسيدعم سانشيز هجوم فريق المدرب أنتونيو كونتي بجانب الدبابة روميلو لوكاكو والموهوب لاوتارو مارتينيز، بعد خروج ماورو إيكاردي من الحسابات رغم استمراره مع الفريق حتى الآن.

وبدأ إنتر الموسم بفوز كبير بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ليتشي.