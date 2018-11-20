دليلك الشامل إلى سباعيات دبي للرجبي 2018

سلسلة هذا العام من سباعيات الرجبي تؤهل الفريق الفائز للاشتراك في دورة الألعاب الأولمبية 2020

تعود بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى أبرز البطولات الرياضية في دبي، من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر

في نسختها الـ16 التي تشمل النشاطات العائلية الترفيهية والعروض الموسيقية والتجارب المذاقية اللذيذة.

ما هي سباعيات الرجبي؟

يمكنك اعتبار لعبة سباعيات الرجبي نسخة مختصرة من لعبة الرجبي. وهي لا تتبع القوانين الأساسية للعبة من حيث عدد اللاعبين وطول المدة الزمنية. ابتداءً من 29 نوفمبر، يمكنكم مشاهدة المباريات التي تجمع بين أهم اللاعبين من جنوب أفريقيا ونيوزيلندا وفيجي وغيرها من الدول، يتنافسون للفوز بكأس بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي.

بالإضافة إلى مشاهدة المباريات الحماسية يمكن للحشود أن يستمتعوا بكرنفال المأكولات العالمية الذي يُقام في الطابق العلوي المُستحدث في قرية الرجبي.

من أي دول تأتي الفرق المشاركة؟

سيتنافس 28 فريقاً في سباعيات دبي للرجبي على مدى أسبوع. ولهذه البطولة أهمية خاصة لدى الفرق كونها تضمن للفريق الفائز التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020. لمعرفة المزيد حول مواعيد المباريات، زوروا موقع بطولة الإمارات لسباعيات دبي للرجبي.

تنطلق البطولة مع مباراة مخصصة للنساء يوم الخميس في 29 نوفمبر:

المجموعة سي: كندا، فرنسا، إسبانيا، فيجي

المجموعة بي: أستراليا (حاملة اللقب لعام 2017)، إنكلترا، الولايات المتحدة الأميركية، الصين

المجموعة إي: نيوزيلندا (المتصدرة في المجموعة)، إيرلندا، روسيا، كينيا

تُكمل البطولة مع المباريات الخاصة بالرجال نهار الجمعة 30 نوفمبر:

المجموعة سي: نيوزيلندا (بطلة كأس العالم لسباعيات الرجبي)، الولايات المتحدة الأمريكية، اسبانيا، ويلز

المجموعة بي: فيجي (أبطال الأولمبياد، المركز الثاني في سلسلة مباريات 2018)، اسكتلندا، فرنسا، كينيا

المجموعة إي: جنوب إفريقيا (أبطال السلسلة)، ساموا، كينيا، زمبابوي

المجموعة دي: أستراليا، إنجلترا (منتخب بريطانيا المؤهل لنهائيات طوكيو 2020)، كندا، اليابان

من أين يمكن شراء التذاكر؟

من الأفضل أن يتم حجز التذاكر مسبقاً من خلال جدول فعاليات دبي للحصول على أفضل الأسعار وتفادي الوقوف في طوابير الانتظار عند أكشاك بيع التذاكر. يمكنكم مشاهدة مباراة يوم الخميس 29 نوفمبر مجاناً وشراء تذاكر لحضور مباريات يومي الجمعة والسبت (315 درهم لتذاكر الحجز المسبق، 420 درهم للتذكرة العادية). كما يمكنكم الحصول على تذكرة الموسم التي تخوّلكم مشاهدة جميع المباريات (425 درهم للحجز المسبق، و 630 درهم للتذكرة العادية)

إذا كنت ترغب في الحصول على مقعد جيد ولكنك قلق من عدم الوصول باكراً، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لسباعيات دبي للرجبي لمعرفة المزيد عن الباقات الخاصة التي تشمل المقاعد المحجوزة والضيافة المميزة.

وهناك خبر سار إلى الأهالي: يمكن للأطفال دون سن 12 عاماً الدخول مجاناً إلى المباريات.

ماذا لو شعر أطفالي بالملل أثناء مشاهدة المباريات؟

إذا كان لديك أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات، فيمكنك تركهم برعاية موظفي الحضانة المدربين في مركز "نايتنغيل" للخدمات الصحية واستلامهم بمجرد انتهائك من الاستمتاع بمشاهدة المباريات.

ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربع سنوات، الاستمتاع بالنشاطات الترفيهية والرياضية التي يستضيفها "نادي سبعة سفن أس" ومشاهدة الكرنفال الحي أو تخطي العقبات على مسار قابل للنفخ أو النطّ على الترامبولين. كما يمكنهم الحصول على البالونات المنفوخة على شكل حيوانات، أو الحصول على رسومات جميلة على وجوههم أو قضاء فترة ما بعد الظهر في إطلاق العنان لمخيلاتهم في ركن الفنون والحرف.

وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، تعتبر منطقة "أدفنتشر زون" المكان المثالي لتسلق الجدران العالية والقفز على الترامبولين الكبير، بالإضافة إلى "سبلاش أن بارتي" التي تعدهم بالكثير من المرح والترفيه مع المنزلقات المائية وحمامات السباحة وبنجي ترامبولين. كل ذلك مقابل 50 درهماً فقط.

ما هي النشاطات الترفيهية المُتاحة للكبار؟

ثق بنا عندما نقول أن هناك ما يُسعد الجميع. إذا كنت تبحث عن فترة استراحة من مباراة الرجبي، فيمكنك الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المأكولات اللذيذة والمرطبات والموسيقى الحية. كما يمكن للسيدات أيضاً أخذ استراحة من صخب المباراة الحماسية والاستمتاع بوقتهن مع باقات صالون "جميرا جاين" التي تشمل التدليك والعناية بالأظافر والمكياج، ابتداءً من 25 درهمًا إماراتيًا فقط.

كما تم استحداث ثلاث مسارح في قرية "سباعيات دبي للرجبي" لاستضافة مهرجان موسيقي يقدم ألمع منسقي الموسيقى الإلكترونية والهيب هوب والروك. سيتولى كل من ليزا مافيا وروميو من فرقة "صو صوليد كرو" البريطانية " إشعال الأجواء الموسيقية في "ذا غرين رووم"، في حين تقدم فرقتي "أواسيس" و"كوين" أروع الأغاني من أرشيف أهم الفرق والمغنين العالميين في "ذا غرين سبايس". أما عشاق أميرة البوب بريتني سبيرز، يمكنهم الاستمتاع بعروض فنية يقدمها أحد الفنانين الموهوبين كتحية لها. ستشمل أيام البطولة الثلاثة أيضاً، أنشطة ومسابقات يستضيفها العديد من الرعاة لهذه البطولة.

هل يوجد مواقف للسيارات؟

يوجد موقف سيارات في ملعب "ذا سيفنز" على طريق العين ولكن مع وجود 100000 من المشجعين المتوقع حضورهم، فإنه من المستحسن حجز سيارات الأجرة. تبدأ المباريات عند الساعة 7:30 صباحاً وتنتهي حوالي الساعة 10 مساءً. فحاولوا الوصول باكراً قدر الإمكان لكي تضمنوا حصولكم على مقاعد جيدة ولاتضطروا إلى الوقوف مدة طويلة في صفوف الانتظار. بكل الأحوال هناك الكثير للاستمتاع به أثناء الانتظار مع النشاطات المسلية قبل وعقب كل مباراة.

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