دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اعتباراً من يوم الأربعاء 2 فبراير وحتى الأحد 20 فبراير، ستبدأ شبكة قنوات beIN SPORTS التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، بثها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين 2022 حصرياً من عاصمة الصين، بيجين، لمشاهديها عبر 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستعرض الشبكة أكثر من 500 ساعة من التغطية المباشرة و الحصرية.

سيشارك في ألعاب موسم هذا الشتاء، مجموعة من الرياضيين العرب، بما في ذلك فايق عابدي من المملكة العربية السعودية ممثلاً بلاده في مسابقة التزلج الألبي، والثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق ممثلين بلادهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي ، فيما سيمثل المغرب عبدالرحيم كيميسة وياسين عويش في مسابقة التزلج الألبي.

وسيتم بث حفلي الافتتاح والختام مباشرة من ملعب بيجين الوطني (المعروف أيضًا بملعب عش الطائر) عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة يومي الجمعة 4 والأحد 20 فبراير، حيث سيكون للحفلين استوديو مخصص للمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

من المقرر أن تشمل ألعاب بيجين 2022، رقماً قياسياً من المسابقات التي يبلغ عددها 109، وذلك من ما يزيد عن 15 تخصصاً من سبع رياضات - مما يمثل زيادة في سبعة مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام - التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد ، وأكثر من ذلك.

وستبث شبكة قنوات beIN SPORTS جميع الأحداث الرياضية المباشرة عبر ثماني قنوات، وهي beIN SPORTS و beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2 و beIN SPORTS 3 و beIN SPORTS 4 و beIN SPORTS 7 و beIN SPORTS 1 ENGLISH و beIN SPORTS 2 ENGLISH. كما ستبث القناة الرياضية العالمية أكثر من 20 ساعة من محتوى الألعاب الأولمبية الشتوية على قناتها المجانية.

وستشمل تغطية beIN SPORTS المباشرة من الدوحة، تعليقًا باللغتين العربية والإنجليزية مع مجموعة من خبراء الألعاب الأولمبية - بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الأحداث اليومية.

للمزيد من المعلومات حول مواعيد المسابقة ، يرجى زيارة جدول البث.