دورتموند دون رويس وآلكاسير أمام إنتر

أعلن بوروسيا دورتموند عن غياب الثنائي ماركو رويس وباكو آلكاسير عن مباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره إنتر.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره النادي الألماني، وأكد خلاله أن رويس لن يتواجد مع الفريق في المباراة ولم يسافر لمدينة ميلانو.

وذكر النادي أن آلكاسير سيغيب هو الآخر بسبب مشكلة عضلية يعاني منها في الفخذ دون تحديد فترة غيابه.

ولم يذكر دورتموند سبب غياب رويس، لكن النجم الألماني كان يعاني من المرض خلال الأيام الماضية.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفاً غداً على نظيره إنتر في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب جيوسيبي مياتزا.

يذكر أن دورتموند يتصدر المجموعة بالتساوي مع برشلونة برصيد أربعة نقاط لكل فريق بينما يملك إنتر نقطة وحيدة.