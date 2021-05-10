دورتموند مستعد لبيع هالاند مقابل مبلغ خيالي

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن بوروسيا دورتموند سيوافق فقط على بيع مهاجمه إيرلينغ هالاند، بعرض يفوق التوقعات خلال الصيف، ويبلغ 200 مليون يورو.

لكن ريال مدريد الذي ارتبط بشكل مباشر بضم النرويجي لا ينوى دفع هذا الرقم.

وكان دورتموند أعلن في وقت سابق أنه لا ينوى بيع هالاند، وسبق للنادي الألماني استخدام هذه الاستراتيجية في بيع عثمان ديمبيلي إلى برشلونة عام 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن دورتموند سيتمسك بموقفه الصارم فى المفاوضات، لرفع قيمة العروض القادمة للدولي النرويجي.

وأوضحت أن دورتموند قام بنفس الأمر في صفقة الهداف الفرنسي، وحصل في النهاية على 145 مليون يورو، وهو رقم تجاوز التوقعات في السوق.

وقالت «ماركا» أن دورتموند يستهدف من الصفقة الحصول على 180 مليون يورو، بالإضافة إلى العمولات.

وهذا الرقم لا ينوي ريال دفعه تحت أي ظرف، كما أن هناك قناعة لدى الأندية الكبرى، بأنه لا أحد سيقترب من هذا السعر في ظل أزمة كورونا.

وشددت الصحيفة على أن العلاقة بين هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذى لدورتموند، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ظلت رائعة لسنوات، لكن هذا لا يعنى أن ريال مدريد سيحصل على سعر خاص في صفقة هالاند.