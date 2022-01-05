دورتموند: مستقبل هالاند سيتضح قريباً جداً

اعترف سيباستيان كيهل مدير بوروسيا دورتموند أن مسؤولي النادي سيجتمعون بالهداف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند قريباً لتحديد مستقبله.

ويرتبط المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً بعقدٍ مع النادي الألماني ينتهي بحلول صيف عام 2024.

لكن بنداً في هذا العقد سيسمح ببيعه بعد نهاية الموسم الجاري مقابل 75 مليون يورو فقط.

وتتصارع أندية ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وليفربول وغيرها للحصول على توقيع النجم الشاب.

وكشف كيهل في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "سنجلس مع إيرلينغ وممثليه خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة وضعيته بتمعن شديد."

يذكر أن هالاند قال مؤخراً أنه يفضل الانتقال للدوري الإسباني مما يرجح كفة العملاقين ريال وبرشلونة على غيرهما من كبار أوروبا.