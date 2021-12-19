دورتموند يؤكد رغبة ريال مدريد في ضم هالاند

اعترف هانس يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند باهتمام ريال مدريد بخدمات النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

وبدا أن المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً يودع جماهير الفريق بعدما حياهم عقب نهاية المباراة أمام غرويثر فورث الأسبوع الماضي.

وانتشرت الشائعات سريعاً حول إمكانية رحيل النرويجي الشاب خلال سوق الانتقالات الشتوي الشهر القادم.

بدوره، اعترف فاتسكه باهتمام ريال مدريد بالهداف الصاعد في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال المدير التنفيذي: "يمكنني أن أسمي 25 فريقاً يريد هالاند، لكني أعلم بالتأكيد أن ريال مدريد أحد هذه الأطراف المهتمة.

"أعتقد أن أسلوبه يناسب إسبانيا أكثر، كرة القدم في إنجلترا مختلفة، لكني لا أعتقد أنه سيرحل في يناير.

"تحدثت إلى (مينو) رايولا قبل وقت ليس بطويل، حينما نصل لنهاية المفاوضات، تكون محادثاتنا ودية دائمة، كانت مكالمتي الأخيرة معه ودية للغاية."