دورتموند يتطلع لتخطي عقبة إشبيلية في دوري الأبطال

يبدو بوروسيا دورتموند الأقرب إلى بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المستحق 3–2 ذهاباً في إشبيلية.

وسيحاول الفريق الألماني نسيان النكسة التي تعرض لها السبت عندما فرط في تقدم بثنائية نظيفة في تسع دقائق لهدافه إيرلينغ هالاند أمام مستضيفه بايرن ميونيخ وخسر برباعية كان بطلها هدافه السابق روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ”هاتريك”.

سيشكل هالاند السلاح الفتاك لدورتموند في ظل تساؤلات النادي الألماني عن قدرته على الاحتفاظ بجوهرته قبلة العديد من الأندية الأوروبية.

ووضع دورتموند قدماً في ربع النهائي بفوزه ذهاباً على النادي الأندلسي في عقر داره 3–2 بفضل ثنائية لهالاند ابن العشرين عاماً الذي سيفتقد في مباراة الثلاثاء تمريرات زميله الجناح جايدون سانشو الغائب بسبب إصابة عضلية حسب ما صرح المدير الرياضي ميكايل تسورك.

وتغيب الجماهير عن أبرز مدرجات ملعب سيغنال إيدونا بارك المعروف بـ ”الحائط الأصفر” (نسبة إلى ألوان الفريق واحتشاد المتفرجين) بسبب إقامة المباراة خلف أبواب موصدة خوفاً من تداعيات فيروس كورونا.

وبالرغم من صغر سنه (20 عاماً) بات في جعبة هالاند الكثير من الأرقام القياسية؛ ففي إشبيلية خلال مباراة الذهاب بات أول لاعب في التاريخ يسجل 10 أهداف في 7 مباريات فقط بقميص نادٍ واحدٍ في المسابقة الأعرق.

وفي سجله الفتي تشير الأرقام إلى تسجيله 18 هدفاً في 13 مباراة في دوري الأبطال خاضها مع فريقه السابق سالزبورغ ومع دورتموند.

ويقف هالاند على مشارف معادلة رقم قياسي جديد بحوزة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وهو تسجيل 19 هدفاً في دوري الأبطال قبل بلوغ سن 21 عاماً.

لكن دورتموند يخشى تكرار سيناريو الموسم الماضي في الدور ذاته عندما خرج على يد باريس سان جيرمان بعدما حسم مباراة الذهاب 2–1 في صالحه قبل أن يخسر 0–2 إياباً، خصوصاً وأن إشبيلية بطل مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي صعب المراس قارياً.

ويدخل إشبيلية المباراة بمعنويات في الحضيض بعد ثلاث هزائم متتالية، بينها خسارتان أمام برشلونة أدت إحداها إلى خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، وأخيرة أمام إلتشي المتواضع 1–2 السبت في الدوري.

وتبقى أفضل نتيجة لإشبيلية في دوري الأبطال بلوغ ربع النهائي عامي 1958 و2018، علماً بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الأوروبي برصيد ستة ألقاب ظفر بها في السنوات الأربع عشرة الأخيرة.

التاريخ يقف إلى جانب يوفنتوس

في المباراة الثانية يواجه يوفنتوس خطر الخروج من ثمن نهائي المسابقة للموسم الثاني تواليا عندما يستضيف بورتو إياباً.

وكان يوفنتوس قد خسر 1–2 ذهاباً وهو بحاجة إلى الفوز ولو بهدف وحيد لمواصلة مشواره في المسابقة التي يلهث وراء لقبه الثالث فيها منذ تتويجه بالثاني عام 1996، علماً بأنه خسر خمس مباريات نهائية من وقتها أعوام 1997 و1998 و2003 و2015 و2017.

ويستند رجال المدرب أندريا بيرلو على تاريخ مواجهاتهم مع بورتو في تورينو في المسابقة القارية حيث تغلبوا عليه 3–1 في دور المجموعات عام 2001، ثم 1–0 في إياب ثمن النهائي عام 2017، وهما نتيجتان تمنحانه بطاقة ربع النهائي الثلاثاء في حال تحقيقه أي منهما.

كما أن بورتو خسر في زياراته الخمس الأخيرة إلى إيطاليا، بالإضافة إلى فشله في الفوز في مبارياته الثلاث عشرة الأخيرة في دور الإقصاء المباشر في دوري الأبطال (تسع هزائم وأربعة تعادلات).

ويمني يوفنتوس النفس باستغلال الهدف الذي سجله مهاجمه فيديريكو كييزا في مباراة الذهاب للإطاحة بضيفه المتوج باللقب عامي 1987 و2004.

ويعول فريق “السيدة العجوز” على هدافه في المسابقة ألفارو موراتا صاحب ستة أهداف حتى الآن، وظهيره خوان كوادرادو أفضل ممرر في المسابقة حتى الآن (5 تمريرات حاسمة)، إلى جانب الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو والذي تم التعاقد معه بالأساس صيف 2018 من أجل الفوز بدوري الأبطال.

ويستعد يوفنتوس لحسم مستقبل موراتا الذي انضم إلى الفريق الصيف الماضي على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن موراتا استعاد أفضل مستوياته منذ عودته إلى يوفي، وأذهل الجميع بما يقدمه.

وأضافت أن يوفنتوس مقتنع بضرورة بقاء المهاجم الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وتمكن موراتا منذ بداية الموسم، من تسجيل 14 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة في 30 مباراة، ويعد من المفاتيح الأساسية للمدرب بيرلو.

وكان موراتا قد انضم ليوفنتوس الصيف الماضي قادماً من أتلتيكو، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع إمكانية التجديد بنفس المبلغ نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو السيناريو المتوقع لبقاء موراتا لموسم آخر.

ونوهت أن يوفي يركز على تجديد عقد موراتا بعد الدور الذي لعبه مع بيرلو حتى الآن، موضحة أن اللاعب يريد البقاء بأي ثمن.

ويعاني يوفنتوس الأمرّين في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز الثالث.

واستعاد يوفنتوس توازنه في الآونة الأخيرة ورفع لاعبوه معنوياتهم بالفوز الكبير على لاتسيو 3–1 السبت في مباراة أبقى فيها بيرلو على الثلاثي رونالدو ولاعب الوسط ويستون ماكيني وقطب الدفاع ليوناردو بونوتشي على دكة البدلاء، قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني.

ولا تختلف حال بورتو محلياً عن يوفنتوس حيث يحتل المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف سبورتينغ لشبونة المتصدر، وفقد لقبه في مسابقة الكأس المحلية بخسارته أمام ضيفه سبورتينغ براغا 2–3 الأربعاء الماضي في إياب نصف النهائي (1–1 ذهاباً).

ويعتبر لاعب الوسط الأميركي الموهوب ماكيني رمزاً لجيل جديد قادم في سماء يوفنتوس، إلى جانب الواعدين ديان كولوشيفسكي وكييزا وماتيس دي ليخت.

وأصبح ماكيني المولود في ولاية تكساس والبالغ من العمر 22 عاماً أول لاعب من الولايات المتحدة يدافع عن ألوان عمالقة تورينو عندما وصل من شالكه الصيف الماضي على سبيل الإعارة.