دوري الأبطال: دورتموند يتفوق على تشيلسي وبنفيكا يغلب كلوب بروج

تغلب بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بصعوبة بهدفٍ دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك ليلة الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قدم الطرفان أداءً قوياً وأهدر كلاهما عدة فرص أبرزها للبرتغالي جواو فيليكس نجم البلوز الذي ارتطمت تسديدته بالعارضة.

لكن الهدف الوحيد حمل توقيع الشاب كريم آديمي في الدقيقة 63 ليمنح أسود فيستفاليا تقدماً مهماً قبل مواجهة العودة التي ستقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في لندن في السابع من شهر مارس القادم.

بنفيكا يقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل لربع النهائي

خطا بنفيكا البرتغالي خطوة مهمة نحو بلوغ الدور ربع النهائي بعد فوزه على مستضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-0 في لقاء ذهاب دور الـ 16 الذي جرى بينهما.

ويدين الفريق البرتغالي بهذا الانتصار لجواو ماريو (51 من ركلة جزاء)، ودافيد نيريس (88).

وتقام مواجهة العودة بين الفريقين في ملعب دا لوز في السابع من الشهر المقبل.