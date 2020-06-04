دورتموند يحاول إقناع ريال مدريد بتمديد إعارة حكيمي

طالب بوروسيا دورتموند من ريال مدريد ترك أشرف حكيمي يكمل الموسم رفقة الفريق رغم انتهاء إعارته نهاية يونيو الجاري.

وتوقفت الأنشطة الرياضة في شتى أنحاء أوروبا إلا بعض الدول الصغيرة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في القارة وحول العالم.

ونتيجة لذلك، لن ينتهي الموسم مع نهاية يونيو كما كان يحدث كل عام، وبناء عليه فإن بعض عقود اللاعبين ستواجه مشكلة كبرى.

ومع التعديلات التي استدعاها إيقاف المنافسات، سينتهي الموسم بصورته الجديدة في الدوري الألماني مع نهاية أغسطس القادم، لذلك يتطلع دورتموند للاحتفاظ بحكيمي حتى نهاية البطولات بالمواعيد الجديدة.

وتنتهي إعارة حكيمي من ريال مدريد نهاية الشهر الجاري، لذلك باشر النادي الألماني التواصل مع إدارة نظيره الإسباني بشأن هذا الأمر.

وودع دورتموند دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بالخسارة أمام باريس سان جيرمان، لذلك سينتهي موسمه مع نهاية منافسات الدوري الألماني.

وقالت وسائل إعلامية ألمانية أن دورتموند يريد التفاوض مع ريال مدريد بشأن إبقاء حكيمي لموسم آخر.

يذكر أن ريال مدريد أبدى رغبته في استعادة خدمات ظهيره الأيمن بعد المستوى الخرافي الذي قدمه في الفترة الأخيرة.